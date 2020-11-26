Реконструкция Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде завершится в 2021 году

Аварийно-восстановительные работы продолжают вести на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Они должны завершиться к концу этого года. Об этом «ННТВ» сообщил директор государственного предприятия Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГП НО "ДиРОН") Игорь Коробейников.

Эти противоаварийные работы являются первым этапом, после рабочие приступят к реконструкции, а с наступлением тепла и к благоустройству территории. На эти цели была выделена сумма в размере 66 миллионов рублей.

- Работы в первую очередь направлены на сохранение объекта культурного наследия и предупреждение аварийных ситуаций, - управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Сейчас ступени лестницы демонтированы, ведется установка свай.

Стоит отметить, что подлинные исторические ступени, датирующиеся 1940 годом, планируются расположить в верхнем пролете лестницы с восточной стороны. Ступени обнаружили во время исследований объекта.

Все работы по реконструкции Чкаловской лестницы должны завершиться летом 2021 года.

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