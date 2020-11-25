Волонтеры ежедневно помогают медперсоналу в поликлиниках Нижнего Новгорода

Ежедневно на помощь сотрудникам учреждений здравоохранения выходит до 50 добровольцев. Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Волонтеры помогают медицинским работникам в поликлиниках Нижнего Новгорода. Ежедневно на помощь врачам выходят примерно 50 добровольцев, прошедших профессиональный инструктаж. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Волонтеры оказывают поддержку врачам и медицинскому персоналу, на которых свалилась повышенная нагрузка в связи с эпидемиологической обстановкой. Изо дня в день добровольцы помогают в колл-центрах, консультируют пациентов по вопросам противодействия коронавирусу. Кроме того, они занимаются внесением в базу результатов исследований, перевозят биоматериал до лабораторий, а также подвозят врачей на работу и домой.

- Волонтеры не только помогают медикам конкретными делами, но и оказывают моральную поддержку. Сейчас добровольцы включились в процесс доставки бесплатных лекарств тем, кто амбулаторно лечится от коронавируса. Мне хочется поблагодарить всех, кто готов прийти на помощь в это непростое время, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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