Вал установили на реставрируемой мельнице музея-заповедника Щелоковского хутора

В нижегородском музее-заповеднике «Щёлоковский хутор» на мельнице толчее-столбовке установили вал. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

На Щёлоковском хуторе реставрируют мельницу толчею-столбовку. Она является объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В настоящее время рабочие закончили установку вала, который считается основной деталью вращающегося механизма мельницы. Монтаж мельничного вала занял всего 15 минут, но подготовительные работы целых две недели.

- Мы долго готовились к этому ответственному моменту. С ювелирной точностью были размечены и выпилены все необходимые отверстия, - подчеркнул генеральный директор компании-подрядчика Антон Мальцев.

Теперь перед рабочими стоит другая цель - поднять и установить песты и лопасти поворотного механизма мельницы. После этого реконструкция мельницы будет завершена.

Для того чтобы восстановить исторический облик толчеи XIX века, мельницу полностью перебирают, используя старинные технологии и традиционного для мельниц материал – сосны.

В последний раз работы по реконструкции архитектурной экспозиции музея проводилась примерно 30 лет назад, поэтому нынешние работы очень важны и должны помочь сохранить аутентичность объектов.

- Перед началом работ для нас было важно не только, чтобы реставрируемые объекты хорошо выглядели после реконструкции, но и чтобы сохранился подлинный материал и историческая ценность. Со своей стороны могу сказать, что реставрация в музее проходит очень бережно, с использованием исторических технологий и инструментов. Здесь, на мельнице, реставраторы использовали старинные топоры и скобельные инструменты, - поделилась директор музея-заповедника «Щёлоковский хутор» Марина Бугрова.

Справка.

Уникальная мельница-столбовка перевезена в музей «Щёлоковский хутор» в 70-х годах из Городецкого района. Её конструктивной особенностью является наличие центрального неподвижного столба. Вокруг него на четырехугольной опоре вращается весь сруб мельницы с оборудованием. Ещё одна особенность нижегородской толчеи-столбовки – у неё отсутствуют жернова, помол зерна происходит с помощью специальных пестов.

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