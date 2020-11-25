Общественники будут пресекать незаконный снос деревьев в «Швейцарии»

«ГК ЕКС» получили разрешение на удаление больше сотни деревьев, но снесено будет не более 20. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Незаконный снос деревьев на территории парка «Швейцария» будет пресекаться. За максимальным сохранением деревьев следят специалисты «Всероссии ского общества охраны природы». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В настоящее время подрядная организация занимается реставрацией ограды парка, которая является объектом культурного наследия. Рабочие восстанавливают цокольную часть, а в специальном цеху после демонтажа ведется очистка и реставрация металлических секций.

Кроме того, вскоре начнутся работы по реставрации кровли первой входной группы. В частности, продолжится восстановление штукатурного покрытия и лепнины. Чтобы продолжать работу в холодное время года, фронт работ будет закрыт утепленным покрытием.

-После обследования входных групп нам пришлось принимать дополнительные меры для усиления их фундамента, так как он сегодня находится далеко не в лучшем состоянии, за состоянием данного объекта в последнее время никто особо не следил, - поделился Петр Седельников, заместитель начальника управления капитального ремонта ГК «ЕКС».

Также подрядчику пришлось вырубить семь деревьев, которые находились слишком близко к объекту культурного наследия и разрушали цокольную часть ограды, либо врастали в металлические секции.

- Проблема в том, что в свое время ряд зеленых насаждений был высажен без соблюдения природоохранных правил, расстояние до таких объектов, как капитальная ограда парка должно составлять не менее 3 метров. Похоже, что на это правило особо внимания не обращали, - отметил Петр Седельников. - Кроме этого, часть зеленых насаждений вдоль ограды находится в аварийном состоянии, их наклон составляет более 45 градусов. Это представляет опасность для будущих посетителей парка.

По словам представителей подрядчика, стало известно, что в ходе работ можно спилить свыше 100 деревьев, но снесено будет не более 20. Организация продумывает путь сохранения для каждого дерева.

- Кроме этого, как и было обещано ранее, вместо каждого снесенного зеленого насаждения будет высажено 3 новых, - подчеркнул Петр Седельников.

Отметим, что законность сноса деревьев проверили специалисты группы по охране природы и экологии Общественного совета по благоустройству и развитию парка «Швейцария».

- В данном случае нарушений со стороны подрядчика не обнаружено. Зеленые насаждения действительно были высажены здесь с нарушение норм, - заявила председатель отделения Татьяна Созонтьева. - Если мы обнаружим нарушения природоохранных норм при сносе деревьев, то постараемся найти способ прекратить работы.

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