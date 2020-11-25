Дзержинцы могут внести предложения в проекты благоустройства на 2021 год

В Дзержинске представили проекты благоустройства общественных пространств. Работы будут вестись в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, сейчас на сайте городской администрации представлены проекты благоустройства Привокзальной площади и общественной территории между домами №76-78 по проспекту Циолковского.

Местные жители могут внести свои предложения и корректировки в проекты, так как только совместными усилиями подрядчика и общественности можно создать действительно комфортный сквер или парк. В этом уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее на общественных обсуждениях дзержинцы попросили увеличить территорию для благоустройства площади Привокзальной. Так, теперь в ходе работ также займутся подходом к автовокзалу и переходом к железнодорожным путям.

- Мы добавили озелененные территории, - сообщила начальник управления благоустройства администрации Дзержинска Лариса Полунина. - Рядом с автовокзалом запланировано обустройство цивилизованной парковки, а также зоны отдыха с установкой скамеек и урн.

Больше всего, конечно, местные жители заинтересованы в арт-объекте, который появится на Привокзальной площади. На территории обещают установить часы в виде одной из главных достопримечательностей городского округа - Шуховской башни.

Известно, что благоустройство территории между домами №76 и 78 на проспекте Циолковского предполагает сохранение транзитной территории, но с созданием более комфортных условий. Так, проект предусматривает изменение пешеходных дорожек перед храмом Святителя Николая и увеличение территории благоустройства.

-Это позволит гармонично вписать размещение на территории памп-трека, ворк-аут-площадки и игровой площадки, зоны для отдыха, - отметила Лариса Полунина.

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