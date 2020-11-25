Площадь перед канатной дорогой облагораживают в Нижнем Новгороде

Работы по благоустройству продолжаются. Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по благоустройству площади перед канатной дорогой. Работы на объекте ведутся с начала августа этого года. Об этом сообщил Институт развития городской среды Нижегородской области в социальной сети Вконтакте.

Для проведения благоустройства территорию невозможно было полностью закрыть, так как нижегородцы всё ещё должны были попадать на «канатку», чтобы комфортно добираться на Бор и обратно. В связи с этим рабочими был обустроен проход.

В настоящее время на территории уложены пешеходные дорожки брусчаткой и проведено озеленение. В частности, вокруг кассы высадили взрослые березы, а по всему периметру площади, включая спуск к Гребному каналу, появились кустарники.

Кроме того, на площади между зданием дирекции канатной дороги и мечетью был демонтирован бетонный забор. На новом месте уже уложен асфальт, там будет открытая парковка. Сейчас рабочие занимаются прокладкой новой системы электроснабжения. Вскоре на площади также появятся малые архитектурные формы.

- Приводится в порядок и зона склона рядом со станцией - проведена очистка от мусора и проложены дорожки из отсева, - сообщает ведомство. - Здесь будет смотровая площадка на борскую сторону с местами для отдыха.

Напомним, что территория перед канатной дорогой должна быть облагорожена к юбилею города.

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