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Анна Попова: «В Нижегородской области смогли остановить рост заболеваемости коронавирусом»

По словам главного санитарного врача России, ситуация с Covid-19 остается стабильной
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородская область смогла остановить рост заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала главный санитарный врач России Анна Попова, отвечая на вопрос нижегородского журналиста Александра Резонтова.

-В Нижегородской области за прошлую неделю численность заболевших коронавирусом составила 95,8 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения, в России этот показатель – 113 человек на 100 тысяч населения. Такие показатели Нижегородская область сохраняет уже четвертую неделю.

По словам Анны Поповой, даже в сезон гриппа и ОРВИ Нижегородская область нашла силы для того, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом. В настоящее время динамика в регионе стабильная.

- Все меры, предпринятые в Нижегородской области, на мой взгляд, совершенно адекватны, - считает главный санитарный врач. - Мы контактируем с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, и я знаю о тенденциях с заболеваемостью. Цифры по заболеваемости внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом в регионе не очень большие. Сложной ситуации нет, взрывного роста заболеваемости не наблюдается.

К слову, в Нижегородской области сохраняются высокие показатели тестирования.

Для сравнения, в среднем по стране за последние семь дней он составил 373 теста на 100 тыс. населения, а в Нижегородской области – 501.