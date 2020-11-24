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1300 нижегородцев расселили из аварийного жилья за 2020 год

До конца года осталось расселить ещё 92 человек
Дарья ЯЗЕВА
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1300 нижегородцев расселили из аварийного жилья за 2020 год

1300 нижегородцев расселили из аварийного жилья за 2020 год

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 1300 жителей Нижегородской области расселили из аварийного жилья в новое за прошедший период 2020 года. Показатели говорят о выполнении плана по расселению на год на 80%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на совещании по вопросам исполнения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Совещание прошло в режиме видеоконференции под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Максима Егорова. Вице-губернатор Нижегородского региона доложил, что на сегодняшний день расселено 20 140 квадратных метров аварийного жилья в регионе. 1 288 человек переехали в новые квартиры. До конца текущего года по плану расселить осталось 92 человека из 5 тысяч "квадратов" аварийного жилья.

– Программа исполняется планово, при этом мы делаем акцент на строительстве новых зданий. Кроме того, в регионе в этом году впервые в рамках программы будут введены дома «под ключ». Подрядчик одновременно выполняет и проектные, и строительно-монтажные работы. Это позволяет на этапе разработки проекта учесть необходимые параметры домов, в которые планируется переселять граждан, проживающих в аварийном жилье, в том числе в части улучшения жилищных условий, – пояснил Сергей Морозов.

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