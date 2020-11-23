Остановку троллейбусов на площади Минина отменили

Остановку троллейбусов около гимназии №1 на площади Минина в Нижнем Новгороде отменяют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс».

Речь идет о троллейбусных маршрутах №№ 13,17 и 31.

«Теперь посадка пассажиров на этих маршрутах будет осуществляться только на остановочном пункте со стороны фонтана, - сообщили на предприятии. - Наличие в пути следования остановки «Педагогический университет» остается без изменений».

Нижегородцев просят заранее планировать свой маршрут с учетом этих изменений.

Отмена остановки около дома №6 (где и находится первая гимназия) на площади Минина связана со строительством здесь разворотного кольца для троллейбусов. После монтажа малого кольца для разворота троллейбусов они будут поворачивать налево, а не как было прежде — направо. Это позволит не ограничивать движение троллейбусов ради ремонта участка проезжей части от Дмитриевской башни до памятника Чкалову.

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