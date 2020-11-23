Городское мобильное приложение разработал житель Выксы

Житель города Выкса Нижегородской области разработал городское мобильное приложение для туристов. Оно будет доступно и для пользователей Android, и для пользователей iOS. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию городского округа Выкса.

Называется нововышедшее мобильное приложение «Выкса Plus». Его задача в том, чтобы помочь туристам и жителям лучше и проще ориентироваться в городе. Для этого там собраны расписание автобусов, афиша мероприятий и киносеансов, справочная информация о местных организациях и, конечно же, самые актуальные городские новости. А самого разработчика ресурса зовут Сергей Ильин.

В Выксе можно увидеть около 100 объектов современного искусства и поэтому город часто включают в тур выходного дня. За годы проведения городского фестиваля культуры «Арт-Овраг» была запущена программа промышленного туризма и открыта арт-резиденция, которую успели посетить десятки художников со всего мира.

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