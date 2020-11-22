21 ноября на нижегородских дорогах произошло два смертельных ДТП

Среди погибших и пострадавших детей нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вчера, 21 ноября, на дорогах Нижегородской области произошли два смертельных ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Первое происшествие произошло в Дальнеконстантиновском районе. На 20 километре дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая автомобиль отечественного производства съехал в кювет. Известно, что в результате ДТП погибло два человека, ещё один пострадал и был доставлен в больницу.

Второе смертельное ДТП произошло в Гагинском районе, там, на 8 километре автодороги Гагино-Бутурлино столкнулись две машины.

В ходе ДТП пострадало три человека, один погиб.

К счастью, в обоих ДТП среди погибших и пострадавших детей нет.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге: «Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей».

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибших.

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