В Нижегородской области пройдет прямая линия по трудоустройству инвалидов

В следующий четверг, 26 ноября 2020 года, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии «Партнер».

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости расскажут нижегородцам о содействии в поиске подходящей работы и занятости для инвалидов.

Телефон: 8-831-234-07-16 (добавочный 320).

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

Напомним, что 26 ноября нижегородцам также расскажут о профобучении для тех, кому назначена страховая пенсия по старости. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00 по номеру телефона 8 (831) 234-07-18 (добавочный 343).

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