448 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в Нижегородской области

По данным на 22 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 448 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 50 833 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 271 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 44 094 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 1 060 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще тринадцать нижегородцев.

Отметим, что Нижегородская область находится на четвертом месте среди всех российских регионов по общему количеству подтвержденных заражений новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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