Светодинамическую вывеску воссоздали на автовокзале Дзержинска

Реконструкция проводилась в рамках комплексного благоустройства территории. Фото: Администрация г. Дзержинска

В Дзержинске восстановили светодинамическую вывеску автовокзала. На территории провели комплексное благоустройство. Об этом сообщает администрация города Дзержинска.

- Дзержинск – город с богатой историей, и горожане с трепетом относятся к сохранению самобытности знаковых мест, поэтому было принято решение восстановить вывеску, практически полностью соответствующую той, что помнят дзержинцы, - рассказал глава города Иван Носков.

На входной стороне с улицы Урицкого установили новую и современную вывеску, она представляет собой композицию: объемные буквы и декоративные элементы, напоминающие руль. Вся композиция подсвечена и заметна издалека, а светодинамика создает эффект кручения рулей.

Спустя 12 лет на дзержинском автовокзале провели капитальный ремонт здания и прилегающей к нему территории. Подрядчик заасфальтировал подъездные площадки для автобусов, установил пандусы для маломобильных граждан. На перроне появилось электронное информационное табло, а в здании автовокзала по-новому оборудовали кассы. На территории также установили новое освещение и систему видеонаблюдения.

В настоящее время рабочие завершают ремонт навесов над перроном с переоборудованием внутренних конструкций и декоративную облицовку опор.

По проекту на территории автовокзала также планируется функциональное зонирование помещений. В частности, в здании вокзала появятся зал ожидания, медпункт, комната матери и ребенка, кафе, пункт охраны для обеспечения безопасности пассажиров, а также комнаты отдыха для водителей и кондукторов, диспетчерского пункта.

- Будет заменено ограждение и проведено обустройство территории между зданием автовокзала и перроном, - отметил начальник управления транспорта и связи администрации города Дзержинска Антон Филатов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!