Дерево насмерть задавило мужчину в Навашинском районе

Упавшее дерево насмерть задавило молодого мужчину во время рубки леса в Нижегородской области. Несчастный случай произошел 5 ноября в лесном массиве около поселка Тёша Навашинского района, сообщает СУ СК России по региону.

Двое мужчин выполняли работы по заготовке леса на делянке. Один из них, не убедившись в безопасности, спилил березу, в результате чего она упала прямо на напарника. От полученных травм 34-летний мужчина скончался.

Теперь в отношении 30-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время следователи СК выполняют комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.

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