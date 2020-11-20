Дерево насмерть задавило мужчину в Навашинском районе

Упавшее дерево насмерть задавило молодого мужчину во время рубки леса в Нижегородской области. Несчастный случай произошел 5 ноября в лесном массиве около поселка Тёша Навашинского района, сообщает СУ СК России по региону.
Двое мужчин выполняли работы по заготовке леса на делянке. Один из них, не убедившись в безопасности, спилил березу, в результате чего она упала прямо на напарника. От полученных травм 34-летний мужчина скончался.
Теперь в отношении 30-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«В настоящее время следователи СК выполняют комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.
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