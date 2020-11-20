Нижегородские проекты инноваций получат 120 млн рублей господдержки Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять нижегородских проектов получат грант от Фонда содействия инновациям в размере почти 120 миллионов рублей. Грантовая поддержка расширит производственные базы компаний и подтолкнёт их к освоению новых перспективных рынков. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

— Для нас очень важно, что разработки талантливых инноваторов поддерживаются на всех этапах — от разработки идеи до коммерциализации проекта. Фонд содействия инновациям позволяет найти финансовую поддержку для перспективных разработок. Нижегородская область стабильно входит в ТОП-5 в России по уровню финансирования Фондом содействия инновациям стартапов в сфере цифровых технологий, — подчеркнул Глеб Никитин.

— На этот раз гранты получили компании-победители конкурсов «УМНИК», «Развитие-Сопр», «Коммерциализация», «Старт» и «Развитие-НТИ». Самые плодотворные результаты показали нижегородские компании в конкурсе «Развитие-НТИ», где 4 участника привлекли финансирование на сумму 80 миллионов рублей, — добавил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В свою очередь, директор УК технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев отметил, что Нижегородская область в который раз утвердила свой высокий статус одного из ведущих региональных представительств Фонда содействия инновациям.

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