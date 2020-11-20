Сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде 20 ноября

Сильный шквалистый ветер ожидается в Нижнем Новгороде и области в течение дня 20 ноября. Отдельные порывы могут достигать 13-18 метров в секунду, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

В связи с этим в регионе могут возникнуть аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, обрывы линий электропередач и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций.

В связи с этим сотрудники МЧС советуют нижегородцам держаться подальше от различных широкоформатных рекламных щитов и старых больших деревьев.

Напомним, непогода бушует в Нижнем Новгороде уже второй день. Накануне МЧС также распространило экстренное предупреждение о сильном ветре. Кроме того, нижегородцев также предупреждали о возможной метели и гололеде.