190 гаражей снесут в Автозаводском районе за 1,2 миллиона рублей

В 2020 году в Автозаводском районе Нижнего Новгород снесут 190 гаражей. На эти цели в бюджете района заложены 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

- На выделенную из областного и городского бюджетов сумму планировалось снести 100 гаражей, - пояснил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин. – Однако благодаря конкурсным процедурам нам удалось сэкономить. Эти деньги мы направили на снос еще 90 гаражей.

В частности, только в октябре и ноябре были снесены самовольно установленные гаражи на улицах Старых Производственников, Героя Поющева, Красных Партизан, бульваре Южный и другие. Сейчас эти работы продолжаются.

По данным районного управления благоустройства и содержания дорог, все эти гаражи были установлены на муниципальной земле самовольно и не были оформлены законодательно. Всем собственникам направляются извещения о грядущем сносе. Также информация публикуется на сайте администрации. После этого гараж отправляется на склад и утилизируется. Правда, иногда собственники сами сносят гаражи, не дожидаясь официальной процедуры.