Нижегородцы могут поддержать городецкий пряник в конкурсе «Вкусы России»

Нижегородский бренд «городецкий пряник» стал участником национального конкурса «Вкусы России». Поддержать родной бренд всех нижегородцев призвал глава региона Глеб Никитин.

«Наш регион заявил на конкурс «Вкусы России» один из самых знаменитых нижегородских брендов – «городецкий пряник», который славится своей историей, уникальной рецептурой. Его производство является старинным промыслом», - отметил губернатор.

Всего в конкурсе участвуют более 500 брендов из 79 регионов России, и городецкий пряник пока в числе лидеров. Глеб Никитин выразил надежду, что «к концу голосования он окажется на первой строчке».

«Представленные на конкурс бренды вошли в масштабную программу поддержки и продвижения, которую реализует Минсельхоз России. Это дает возможность нашим производителям представить свою продукцию еще большей аудитории потребителей и стать узнаваемой и на мировом рынке. Кроме того, это придаст импульс развитию малого агробизнеса и гастрономического туризма», - отметил Глеб Никитин.

Голосование на сайте вкусыроссии.рф продлится до 2 декабря. По итогам конкурса Минсельхоз РФ сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки в продвижении уникальных отечественных продуктов питания.