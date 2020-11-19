Банду экстремистов «СССР» будут судить в Нижнем Новгороде

Банду экстремистов, именующую себя «Союз Славянских Сил Руси» (запрещенная в России организация), будут судить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Перед судом предстанут трое ее участников в возрасте от 47 до 63 лет. Все они состояли в межрегиональном общественном объединении, действующем в том числе на территории Нижегородской области.

«Они организовывали и проводили собрания, исполняли возложенные вышестоящим руководством обязанности по инструкции, организовывали вовлечение в объединение новых участников, изготавливали и хранили в целях массового распространения экстремистские материалы, а также осуществляли иные незаконные действия», - рассказали в региональном управлении СК России.

Их деятельность была пресечена в мае 2020 года, по факту создания экстремистской организации было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование было завершено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.