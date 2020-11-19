На месте старой площадки появится новая. Фото: Телеграм-канал парка "Швейцария"

Инклюзивную детскую площадку Натальи Водяновой убрали из парка «Швейцария», в котором идет грандиозная реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода. Как сообщает телеграм-канал парка, детский городок перенесли на территорию санаторно-лесной школы на Анкудиновском шоссе.

«Работы по переносу детской площадки завершились в начале ноября, – говорится в сообщении. - Здесь смогут играть как обычные дети, так и их сверстники с особенностями развития. Всего на новом месте установлена 41 единица оборудования. Все действия по переносу были согласованы с фондом и проводились под его контролем».

Напомним, инклюзивная детская площадка была установлена в парке «Швейцария» в районе остановки «улица Сурикова» семь лет назад фондом «Обнаженные сердца», который основала наша землячка, всемирно известная модель и благотворитель Наталья Водянова.

Однако нижегородцам не стоит переживать: на месте старой площадки появится новая.

«Здесь будет обновлено травмобезопасное покрытие и установлено новое оборудование, - рассказали в администрации парка. - Как и на других детских площадках, оборудование здесь предполагается к выполнению из прочных и долговечных материалов — лиственница, оцинкованная сталь, экопластик и другие».

Большая часть элементов будет инклюзивными, а значит играть здесь смогут как обычные дети, так и с особенностями развития.

«Для обеспечения инклюзивности будут применены специальные элементы — установят продленные поручни к горкам, пандусы, цветовые ограничители, дополнительные ручки и т.д. Будут применены материалы с различными текстурами и разных цветов, что развивает сенсорные навыки», - рассказали в парке «Швейцария».

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