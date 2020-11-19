Новый комплекс по производству металлоконструкций построили в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин
Комплекс по производству подвижных ограждающих конструкций, сборных домов и их частей, а также подъёмных механизмов в Нижегородской области открыла компания DoorHan. Инвестпроект реализовали при активной поддержке Корпорации развития региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Глеб Никитин отметил, что создание благоприятного инвестиционного климата – это одна из приоритетных задач для правительства. Её реализация движется успешно. Работа по привлечению инвесторов в Нижегородскую область продолжается.
– По итогам первого полугодия 2020-го объём инвестиций в основной капитал региона составил 105 миллиардов рублей в сравнении с 96 миллиардами рублей за аналогичный период 2019-го. Это очень хорошие показатели, – добавил губернатор.
– Открытие нового завода по производству металлоконструкций DoorHan – значимое событие для экономики любого региона, потому что компания высокотехнологичная и активно развивается. То, что проект реализован у нас в столь непростой год, подтверждает доверие инвестора к региону, – уверен замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Вместе с тем, он поделился предположением, что дело не ограничится строительством двух корпусов. Производитель может расширить номенклатуру товаров, производимых в Нижегородской области. Правительство стремится наладить более тесное сотрудничество с предприятием. Дальнейшие его направления как раз будут обсуждаться в ближайшее время.
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