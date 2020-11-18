Бывшую сотрудницу ЕЦМЗ осудили за массовое отравление нижегородских школьников

Заведующая производством отдела организации горячего питания ЕЦМЗ получила срок лишения свободы на один год. По её вине водной из нижегородских школ произошло массовое отравление. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

В 2019 году обвиняемая работала на пищеблоке школы №47 в Советском районе, тогда она не выявила и не пресекла нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые не соблюдали сотрудники столовой. Это повлекло за собой появление антисанитарии на кухонной утвари, разумеется, это благоприятствовало распространению бактерий группы кишечных палочек.

Так, пострадавшими оказались 36 школьников в возрасте от 8 до 13 лет.

В ходе следственного разбирательства обвиняемая свою вину не признала. Суд приговорил её к наказанию в виде одного года лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в полную силу.

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