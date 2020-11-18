Благоустройство площади Маркина, сквера им. Свердлова и площади перед канаткой завершат в ноябре

Работы ведутся к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядные организации, работающие над преображением трёх общественных пространств в центре Нижнего Новгорода, вышли на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Приёмку благоустроенных территорий проведут уже в конце этого месяца. Если нарушений не будет выявлено, то объекты начнут подготавливать к открытию в новогоднем формате.

В настоящее время на площади перед Канатной дорогой осталось установить новое освещение и малые архитектурные формы. На площади Маркина рабочим нужно установить скамейки, урны, качели, остановочный павильон и модульный туалет. А в сквере им. Свердлова сейчас устанавливают игровую площадку, новое освещение и укладывают деревянный настил и гранитную плитку у памятника Я.М. Свердлова.

Работы над общественными пространствами ведутся к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

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