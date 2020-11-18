Количество ветхих домов в Нижнем Новгороде планируют увеличить на 35 объектов

В Нижнем Новгороде предложили пополнить перечень ветхих и аварийных домов, которые планируется снести. Вопрос о внесении изменений будет рассмотрен на заседании гордумы 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

В муниципальную адресную программу сноса и реконструкции предлагают добавить 35 многоквартирных домов.

- Из них 16 домов расположены в Советском районе, 14 домов – в Московском районе, 5 домов – в Приокском районе, - отметил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов.

Если данные всё же решат скорректировать, то перечень ветхих домов на территории Нижнего Новгорода будет включать 1 456 объектов, а аварийных – 499 домов.

К слову, чтобы признать каменный дом ветхим, его износ должен быть свыше 70%, деревянного – свыше 65%.

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