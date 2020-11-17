Нижегородцы смогут получить карту волонтера культуры в 2021 году

Ее обладателями смогут стать добровольцы в сфере культуры, прошедшие регистрацию в ЕИС «DOBRO.RU» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Карта волонтера культуры заработает в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Она разработана в нашем регионе по нацпроекту «Культура» и рассчитана на период с 2020 по 2024 годы. Обладателями карты смогут стать волонтеры в сфере культуры старше 14 лет, атакже зарегистрированные в ЕИС «DOBRO.RU».

- Уже не первый раз мы разрабатываем уникальную систему мотивации и поощрения добровольцев в сфере культуры, которая не имеет аналогов в нашей стране, - подчеркнул региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.

Стоит отметить, что карта позволит пользоваться скидками и льготами от организаций-партнеров, работающих на территории Нижегородской области.

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