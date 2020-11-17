Нижегородский водоканал опроверг выводы Росприроднадзора о нарушениях

Росприроднадзор выявил в деятельности Нижегородского водоканала нарушения. Фото: пресс-служба ДепРАН ПФО

Нижегородцы пожаловались на неприятный запах в районе канализационной насосной станции на улице Должанской. Росприроднадзор подтвердил факт нарушений в ходе внеплановой проверки объекта. Об этом сообщает пресс-служба ДепРАН ПФО.

- Пробы промышленных выбросов взяли на исследование и установили, что выбросы по фенолу и сероводороду превышают норму, - говорится в сообщении ведомства. - Кроме того, на канализационной насосной станции не проводят экологический контроль в полной мере.

Со своей стороны Нижегородский водоканал не согласился с выводами Росприроднадзора.

- АО «Нижегородский водоканал» не согласно с позицией Росприроднадзора, так как в ходе проведения проверки сотрудниками ведомства был допущен ряд грубых нарушений, в том числе превышение полномочий, - сообщили в Нижегородском водоканале. - На данный момент Росприроднадзору предоставлены все необходимые документы, опровергающие сделанные его специалистами выводы и обосновывающие позицию водоканала. Рассмотрение этих документов запланировано до конца ноября.

Напомним, для обеспечения очистки воздуха, поступающего в атмосферу от Главной насосной станции, в 2017 году была смонтирована и пущена в эксплуатацию система очистки воздуха ВЕНТЛИТ. Данная система обеспечивает комплексную очистку воздуха от примесей и снижает концентрацию в воздухе таких веществ, как сероводород, аммиак, смесь природных меркаптанов и других.

В установке ВЕНТЛИТ очищаемый воздух проходит два цикла очистки, каждый из которых состоит из двух ступеней: на первой ступени очистки используются угольные фильтры, а на второй - лампы ультрафиолетового излучения.

Летом АО «Нижегородский водоканал» провело регламентные профилактические работы по замене расходных материалов установки очистки воздуха, после чего количество жалоб нижегородцев на неприятный запах значительно сократилось.

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