Шалабаев изменит структуру администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде планируется изменить структуру городской администрации. О грядущих изменениях на своей странице в Инстаграм сообщил новый мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Я бы назвал это оптимизацией для более эффективного решения стоящих перед мэрией задач, - пояснил Юрий Шалабаев. – В частности, внутри администрации мы планируем сократить еще одну ставку заместителя главы. Если в прошлый раз их число сократилось с семи до пяти, то теперь – до четырех.

Впрочем, это не единственные изменения. Также планируется объединить экономический и цифровой блоки.

- У этих сфер много точек соприкосновения, поэтому правильно, если у них будет единый координирующий центр, - уверен Юрий Шалабаев. – Одновременно с этим главам районов планируется вернуть статус заместителей главы администрации. Если посмотреть их функции, то они и сейчас руководят своими блоками подразделений - по территориальному принципу. Правда, на их зарплате повышение статуса никак не скажется.

По словам Юрия Шалабаева, все эти предложения планируется рассмотреть на ближайшем заседании городской Думы.

Напомним, Юрий Шалабаев избран мэром Нижнего Новгорода 28 октября 2020 года на заседании городско Думы. До этого он являлся исполняющим обязанности градоначальника.