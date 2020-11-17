Актер Николай Фоменко стал мэром Нижнего Новгорода на десять минут

Актер Николай Фоменко многим поднимал настроение. Фото: Instagram Юрия Лебедева

В двухтысячных заслуженный артист РФ Николай Фоменко посещал Нижний Новгород, и тогда ему удалось на некоторое время «занять» место мэра. Об этом на своей странице в Instagram сообщил депутат регионального Законодательного собрания Юрий Лебедев.

Бывший мэр Нижнего Новгорода с удовольствием поделился воспоминаниями о том, как актёр приехал в город с визитом:

- Зайдя в кабинет мэра и поздоровавшись со мной, он «слёту» спросил: «Можно я 10 минут за Вас поработаю мэром Нижнего Новгорода»?

Как только актёр получил согласие, он сразу же занял место городского главы и связался по внутренней связи с директором департамента финансов городской администрации Сулимой Ольгой Юрьевной.

- Я – мэр Нижнего Новгорода Фоменко Николай! Расскажите сколько в городской казне денег и куда сегодня Вы их направили! – сказал он тогда.

По словам Юрия Лебедева, Ольга Юрьевна сразу поняла «правила игры» и тоже решила принять участие в разыгрывающейся сценке, тем более что скрывать им вовсе нечего – бюджет открытый. Она сообщила Николаю Фоменко, что финансы ушли на заработную плату, пособия для детей и строительство стадиона «Труд».

- «А на культуру?» - спросил Николаи . Ольга Юрьевна ответила, что культура и вся социальная сфера у нас в приоритете. В общем, не оплошала директор департамента финансов! – написал в завершении рассказа экс-глава города.

Юрий Лебедев также отметил, что в те времена на радио часто крутили рекламу с шутками от Николая Фоменко и то, что он многим поднимал настроение – это вовсе не секрет.

- Одним словом - колоритная личность! – отметил депутат.

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