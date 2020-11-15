Дом кулебакского полицейского оценили более чем в 60 млн рублей.

Риелторские агенства оценили стоимость элитной недвижимости одного из полицейских города Кулебаки Нижегородской области в 60 миллионов рублей. На его объединённом участке земли возведён внушительных размеров коттедж и высажены голубые ели. Об этом сообщили журналисты программы "Кстати" в своём видеосюжете.

В сюжете предоставлены кадры, снятые дроном над участком за несколько десятков миллионов. За высоким забором, помимо самого особняка, стоит дорогой автомобиль, к ним ведёт новая асфальтированная дорога. Рядом — баня, навес и частный пруд. Один из местных жителей поделился, что имение принадлежит замначальника полиции Кулебак Волкову Алексею Станиславовичу.

А также рассказал, что видео жители отправляли риелторам Нижнего Новгорода. Сразу несколько агенств оценили стоимость участка со всеми постройками на нём от 60 миллионов рублей. И это без учёта внутреннего убранства дома. Жители задаются вопросом, откуда у семьи, работающей в системе МВД, такие деньги, чтобы отстроить дом и возвести прочие объекты на участке за 3-4 года. Кроме того, поделились мнением, что высокопоставленный полицейский скупил около 4-6 участков земли для строительства своего скромного жилья.

После стало известно, что эти факты заинтересовали сотрудников Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!