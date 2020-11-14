Агропромышленный комплекс региона получил субсидий на 3,7 млрд рублей

Общий объем субсидий в 2020 году составит 4,4 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На развитие предприятий аграрно-промышленного комплекса Нижегородской области в 2020 году выделено 4,4 миллиарда рублей субсидий. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Причем стоит отметить, что в настоящее время сельхозпроизводители уже получили субсидий на средства в размере 3,7 миллиарда рублей. К слову, 2,7 миллиарда рублей – это финансирование региона.

До конца года область получит ещё 700 миллионов.

Основные направления, на которые расходуются деньги, это развитие растениеводства, животноводства, фермерства, приобретение сельхозтехники, поддержка кадров и другие направления.

- Несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году, все меры государственной поддержки для предприятия агропромы были сохранены. Мы не только не снизили финансирование отрасли, но и по отдельным направлениям увеличили размер субсидий, - отметил глава региона.

По словам губернатора, в этом году агропромышленный комплекс продемонстрировал хорошие показатели по всем направлениям, поэтому поддержка отрасли будет только наращивать темпы. Уже в следующем году на развитие сельского хозяйства ожидается поступление средств на 3% больше уровня 2020 года.

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