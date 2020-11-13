Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год внесен в городскую Думу

Сегодня, 13 ноября 2020 года, был передан проект бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на рассмотрение в Городскую Думу. Об этом сообщили в городском департаменте финансов.

В соответствии с проектом, доходы бюджета в 2021 году составят 36,5 миллиарда рублей, а расходы - 36,8 миллиарда рублей. При этом и доходы, и расходы превысят первоначальные планы на 15%.

Предварительный размер собственных доходов Нижнего Новгорода составит 16 миллиардов рублей. К слову, объем межбюджетных трансфертов составит сумму в размере 20,6 миллиарда рублей.

Бюджет Нижнего Новгорода 2021 года сохранит свою социальную направленность: основные средства будут направлены на культуру, образование, медицину и спорт.

- На развитие физической культуры и спорта планируется направить 20,4 миллиарда рублей или 55% от всех расходов бюджета города, – отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Бюджет 2021 года можно назвать бюджетом развития: более 5,7 млрд рублей или почти 16% составляют капитальные расходы.

Также глава города напомнил, что значительная часть расходов связана с 800-летним юбилеем Нижнего Новгорода.

Напомним, что все желающие могут зайти на сайт «Бюджет для граждан Нижегородской области» и посмотреть трансляцию публичных слушаний проекта бюджета в режиме онлайн и задать свои вопросы.

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