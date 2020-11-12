Новый ЖК появится в Нижнем Новгороде около ННГУ в 2022 году. ФОТО: https://kvartetdom.ru/

В 2022 году в Нижнем Новгороде появится новый жилой комплекс. Он будет располагаться около ННГУ им. Лобачевского – на улице Артельной. Строительство первого корпуса ЖК "Квартет" завершится в четвёртом квартале 2022 года. В целом он будет состоять из четырёх корпусов переменной этажности.

По информации от отдела продаж ЖК "Квартет", будущий жилой дом на улице Артельной будет состоять из 181 квартиры. Покупателям предлагают жильё площадью 44-97 квадратных метров с продуманной планировкой, высокими потолками и окнами и множеством зон для хранения. В большинстве двухкомнатных и в каждой трёхкомнатной квартирах предусмотрено по два санузла. Один из них предположительно может быть гостевым.

Квартиры будут передаваться новоиспечённым хозяевам с уже установленной сантехникой, стеклопакетами и отделкой высокого качества. Застройщик обеспечит наличие входной и межкомнатных дверей в квартирах. Кроме того, для удобства жильцов создадут подземную парковку и благоустроят близлежащую территорию.

Деньги покупателей перейдут застройщику только после ввода жилья в эксплуатацию – с использованием эскроу-счетов. Стоимость одного "квадрата" на старте продаж начинается от 76,5 тысячи рублей.

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