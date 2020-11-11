На восстановлении Литературного музея Горького увеличат число работников

В Нижнем Новгороде увеличат число рабочих, задействованных в аварийно-восстановительных работах в Литературном музее Горького. Соответствующее постановление дал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе выездного совещания по ходу реставрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Вместе с правительством Нижегородской области мы предприняли оперативные меры для восстановления музея Горького после произошедшего летом пожара, - напомнил Юрий Шалабаев. - Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы. Одновременно с этим продолжаются работы по реставрации. Мы рассчитываем и дальше поддерживать высокий темп без ущерба качеству. Музей является объектом культурного наследия регионального значения и очень важен для Нижнего Новгорода и его жителей. Каждый день на объекте трудятся по 30-35 человек. В скором времени мы рассчитываем увеличить число рабочих на объекте.

Сейчас подрядчик продолжает расчищать стены и элементы декора от копоти, ведёт работы по восстановлению кровли, фасада и стропильной системы, проводит реставрацию лепнины.