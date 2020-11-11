Семь человек задержали после обысков в Нижегородском водоканале

Сразу семь человек были задержаны после сегодняшних обысков на Нижегородском водоканале. Под следствием оказались генеральный директор предприятия Николай Николюк, его заместители и еще целый ряд высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

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По версии следствия, в период с июня 2018 года до настоящего времени генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» вместе с неустановленными лицами создал на территории Нижнего Новгорода многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Руководители преступного сообщества установили фиксированную сумму денежных выплат, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток руководству «Нижегородского водоканала. Она составляла от 10 до 15% от всей суммы договора.

В общей сложности, за это время члены преступного сообщества получили взятки на сумму в 36 миллионов рублей. Сейчас расследование этого дела продолжается.