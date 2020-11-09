Граффити, посвященное ветерану войны, появилось на улице Ильинской

Портрет участника Великой Отечественной войны появился на улице Ильинской. Фото: Юлия Горшкова

Портрет ветерана Великой Отечественной войны появился на улице Ильинской. Граффити разместили на трансформаторной подстанции «Россети Центр и Приволжье Нижновэнэрго». Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Рисунок ветерана Владимира Васильевича Баландина, которому в октябре исполнилось 96 лет, создавался в рамках проекта «Образ Победы». Основная цель создания новых арт-объектов – это сохранение исторической памяти, а также выражение благодарности ветеранам, пожарным, спасателям, врачам, волонтёрам и всем, кто ведет борьбу с коронавирусом.

В настоящее время в Нижнем Новгороде нарисовано 25 рисунков, часть из них посвящена ветеранам Великой Отечественной войны.

- Из всех направлений это самое важное – местные жители узнают о том, что рядом с ними живет настоящий герой, и это, безусловно, повод для гордости, - подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Справка:

Владимир Васильевич Баландин родился 12 октября 1924 года в Нижнем Новгороде в семье рабочих. 25 апреля 1944 года был зачислен в состав маневренной группы командиром отделения станковых пулемётов 85-го погранотряда, сформированного в Хабаровском погранокруге. Впоследствии отряд входил в состав Действующей армии 1 Белорусского фронта. За активное участие в освобождении Белоруссии и Польши личный состав награждён медалью «За освобождение Варшавы». Во время службы в пограничных частях Белорусского погранотряда неоднократно участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья и бандформирований. За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За освобождение Варшавы», 24-мя юбилейными медалями.

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