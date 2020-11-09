126 служебных автомобилей передали в пользование МВД Нижегородской области

Дмитрий Краснов принял участие в передаче 126 автомобилей МВД региона. Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сегодня МВД региона получили в пользование 126 служебных автомобилей. Церемония передачи прошла на Нижегородской ярмарке в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Надеюсь, что благодаря новым автомобилям полицейские смогут еще более оперативно реагировать на дорожную обстановку и поступающие от граждан сигналы, - поделился генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

Одна из важнейших задач в работе полиции – это безопасность граждан. Так, работа сотрудников полиции во многом зависит от технического оснащения.

- Наша общая задача – безопасность Нижегородской области. Ваша служба – это не только риск и ответственность, но и огромный объём работы, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. - Транспорт, который сегодня получают подразделения, наверняка, сможет способствовать решению поставленных задач.

Отметим, что деньги на приобретение автомобилей были выделены из федерального бюджета.

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