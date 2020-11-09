Проект благоустройства сквера Нестерова представили на общественных обсуждениях

Концепцию благоустройства сквера Нестерова представили жителям Нижегородского района. Фото: Администрация Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде представили концепцию благоустройства сквера Нестерова. Работы на территории будут проводиться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На общественных обсуждениях присутствовали жители Нижегородского района, предприниматели, а также представители Епархии.
- Мы очень рады, что данный сквер будет благоустроен. Очень хотелось бы, чтобы он действительно получился удобным и востребованным для всех, - поделилась местная жительница Руфима Беляева.
По слова архитектора Марии Родионовой, в сквере планируется установка нового освещения и реставрация площадки вокруг памятника. Также рабочие уложат пешеходные дорожки из брусчатки, на ранее существующих прогулочных дорожках. В частности, заасфальтируют «народную тропу», ведущую на улицу Нестерова.
В ходе работ установят лавочки и урны, проведут озеленение территории.
- Сквер Нестерова – жемчужина откоса, мини-музей под открытым небом, - подчеркнул глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.
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