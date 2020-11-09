Ещё 411 нижегородцев заболели коронавирусом

По данным на 9 ноября 2020 года, за последние сутки в регионе было выявлено 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 45 284 человека.

Отметим, что число выздоровевших тоже растёт, за последние три дня, включая выходные, выписано 939 нижегородцев. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 37 750 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 357 002 человека. Средний показатель тестирования составил 421,5 теста на 100 тысяч населения.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 6 742 койки для больных коронавирусом. В частности, более 2,6 тысячи обеспечены кислородом, а 824 - аппаратами ИВЛ.

Напомним, что согласно новым изменения в Указе «О введении режима повышенной готовности», подростки до 16 лет могут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.

Также был продлен режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65 лет и старше. Они могут получить больничный на ещё один месяц.

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