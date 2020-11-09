«Метеорологическая зима» пришла в Нижний Новгород

«Метеорологическая зима» начнет устанавливаться в Нижнем Новгороде на этой неделе. В городе ожидается резкое похолодание и мокрый снег, об этом сообщают синоптики центра погоды Метеовести.
Аномально тёплая температура продержалась в стране до минувших выходных, а понижение температуры отставало от графиков примерно на месяц. Уже сегодня, 9 ноября, арктическое вторжение покроет собой всё, начиная от Южного Урала и заканчивая севером Центрального района.
Так, в Нижегородской области ударят легкие заморозки от 0° в начале недели и до -3°к выходным, по ощущениям температура в эти дни будет казаться нижегородцам намного ниже, чем в действительности.
- В центре России локальные снежные заряды возможны только во вторник. В отсутствие облаков солнце сможет лучше прогревать арктический воздух, - сообщают центр, занимающийся внедрением новых технологий обработки метеорологической информации.
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