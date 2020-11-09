«Метеорологическая зима» пришла в Нижний Новгород

«Метеорологическая зима» начнет устанавливаться в Нижнем Новгороде на этой неделе. В городе ожидается резкое похолодание и мокрый снег, об этом сообщают синоптики центра погоды Метеовести.

Аномально тёплая температура продержалась в стране до минувших выходных, а понижение температуры отставало от графиков примерно на месяц. Уже сегодня, 9 ноября, арктическое вторжение покроет собой всё, начиная от Южного Урала и заканчивая севером Центрального района.

Так, в Нижегородской области ударят легкие заморозки от 0° в начале недели и до -3°к выходным, по ощущениям температура в эти дни будет казаться нижегородцам намного ниже, чем в действительности.

- В центре России локальные снежные заряды возможны только во вторник. В отсутствие облаков солнце сможет лучше прогревать арктический воздух, - сообщают центр, занимающийся внедрением новых технологий обработки метеорологической информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!