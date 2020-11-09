Президентские пособия на детей от 3 до 7 лет оформили 99 тысяч нижегородских семей

Около 99 тысяч семей в Нижегородской области оформили президентские пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом более 45 тысяч семей уже получают выплаты, еще свыше 47 тысяч семей выплата назначена. Об этом сообщает Министерство социальной политики региона.

«С заявлением можно обратиться непосредственно в управление соцзащиты Вашего района либо в электронном виде, через сайт Госуслуг или интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, а также через многофункциональные центры», - рассказали в министерстве.

Напомним, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно установлена Указом Президента от 20 марта 2020 года. Размер выплаты в Нижегородской области в 2020 году составляет 5329 рублей. Право на «президентское пособие» имеют семьи, чьи доходы не превышают прожиточный минимум за второй квартал предшествующего года (в нашем регионе это 10 456 рублей).

Семьям, которые обратились до 31 декабря 2020 года, пособие будет выплачено за весь период с 1 января (но не ранее, чем ребенку исполнится 3 года).

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