Скончался глава нижегородского Духовного управления мусульман Умар Идрисов. ФОТО: http://islamromnn.ru/novosti

В ночь на 8 ноября скончался председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов. Он ушёл из жизни в возрасте 66 лет. О трагедии сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на директора благотворительного фонда «Зур Курбан» Рината Лутфуллина.

— Аллах забрал к себе лучшего из нашей уммы — Умара Хазрата Идрисова. Достойный сын татарского народа, который в тяжёлые годы становления Ислама в России и национального возрождения татарского народа стоял плечом к плечу с мужахидами нашей уммы! — выразил свои соболезнования семье и друзьям, потерявшим родного человека, Ринат Лутфуллин.

Напомним, что родился Умар Идрисов в городе Горький 1 января 1954 года. Первым руководителем Духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области он стал в 1993 году, а с 2014 возглавлял местную религиозную организацию мусульман.

При жизни почивший удостоился нескольких наград. В его арсенале орден славы II степени совета муфтиев России, орден Дружбы, награда «За заслуги» духовного управления мусульман РФ и, кроме того, множество благодарностей и грамот от правительства Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!