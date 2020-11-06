Благоустроенную набережную реки Леметь открыли в Ардатове

Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Ардатове состоялось открытие благоустроенной набережной реки Леметь на улице Луговой. На эти цели было выделено свыше пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так в ходе работ набережную расширили и укрепили береговую полосу, чтобы улучшить прогулочную зону. Рабочие заложили водопропускные трубы и обустроили стоянку для автомобилей.

По проекту благоустройства на набережной выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили лавочки, урны, шезлонги. На территории также появилось новое освещение, беседка для тихого отдыха, качели, велопарковка и спортивная волейбольная площадка.

- Кроме того, высадили 370 саженцев кустарников, а весной планируем разбить цветники», - поделилась глава администрации р.п. Ардатов Ольга Лаунина.

Внимание, естественно, привлекает масштабный арт-объект, выглядящий как боевой военный корабль. Он включает в себя тоннельную и спиральную горки, вертикальный шест с колесами, винтовые и трубообразные спуски, альпинистскую стенку, подъемные канатные лестницы.

Отметим, что в посёлке это второе общественное пространство, благоустроенное в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее, в 2019 году в Ардатове оборудовали семейную зону отдыха в Парке Победы.

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