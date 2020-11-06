В Кстове планируют строительство нового Дома Культуры

И.о. главы района Андрей Чертков провел встречу с местными жителями. Фото: Администрация Кстовского муниципального района
В старой части Кстова состоялась встреча и.о. главы района Андрея Черткова с местными жителями. Темой обсуждения стали вопросы развития инфраструктуры. Об этом сообщает администрация Кстовского муниципального района.
В ходе беседы жители пожаловались на график движения общественного транспорта и качество вывоза мусора. Эти вопросы были взяты под строгий контроль.
Также не обошли стороной и тему строительства Дома культуры, который планируется построить на месте старого заброшенного терапевтического корпуса больницы.
- Необходимо ещё раз осмотреть эту территорию, ускорить подготовку проектной документации и уже приступить к строительству Дома культуры, который так ждут жители, - отметил Андрей Чертков.
Отметим, что строительство и ремонт районных Домов Культуры реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области.
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