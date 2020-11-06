431 новый случай коронавируса выявили в Нижегородской области

По данным на 6 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 305 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 36 811 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

За последние сутки было выявлено 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 44 010 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,3 миллиона человек. Средний показатель тестирования за неделю составил 413,8 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что сейчас в медицинских организациях региона развернуто 6 742 койки для больных коронавирусом. В частности, более 2,6 тысячи обеспечены кислородом, а 824 - аппаратами ИВЛ.

Также, согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, теперь подростки, не достигшие 16 лет, смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых. Кроме того, режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65+ продлили до 6 декабря.

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