В Сормове сносят ветхие сараи и незаконные гаражи

Всего до 16 ноября планируется снести 43 старых хозпостройки. Фото: Администрация Сормовского района

В Сормовском районе Нижнего Новгорода снесут 43 старых сарая. Демонтаж ветхих хозпостроек завершат к 16 ноября. Об этом сообщает районная администрация.

В настоящее время рабочие почти завершили снос сараев на улице Ясной и в скром времени приступят к работе на улице Замкнутой.

- Многие постройки уже давно не используются по назначению, стоят заброшенными и являются пожароопасными. Поэтому постепенно территория района освобождается от старых сараев, - поделился и.о. главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.

Также под снос идут и самовольно установленные гаражи. В частности, освобождались территории, прилегающие к месту строительства транспортной развязки на улице Циолковского. За летний период был демонтирован 41 гараж за Сормовской подстанцией «Скорой помощи» на улице Светлоярской. Прав у владельцев гаражей ни на один из этих земельных участков не было.

Во время работ по строительству объездной дороги на улице Новосоветской также были снесены 56 металлических гаражей.

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