«Растил для себя»: У нижегородца изъяли 6 килограммов конопли

43-летнего жителя Сергача поймали на выращивании конопли. Плантацию наркосодержащих растений обнаружили в сарае на участке, расположенном по улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Правоохранительные органы изъяли у мужчины свыше 855 граммов засушенной продукции канабиса и больше 6 килограммов запрещенного растения.

- Ранее хозяин дома уже был судим за аналогичное преступление, - сообщили в ведомстве. - Он рассказал сотрудникам полиции, что наркотическое средство растительного происхождения выращивал для себя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» уголовного кодекса Российской Федерации.

Теперь «агроному» грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время ведется расследование, а с задержанного взята подписка о невыезде.

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