Картину "Воззвание Минина" воссоздали из фотографий 800 нижегородцев. ФОТО: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде воссоздали картину Константина Маковского "Воззвание Минина" из фотопортретов 800 нижегородцев. Мозаика установлена на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Увидеть мозаику жители и гости Нижнего Новгорода смогут до 11 ноября. Кроме того, картина размещена в онлайне на сайте празднования Дня народного единства в Нижегородской области. В акции участвовали более 800 нижегородцев. Они отправляли свои портреты, сделанные на однотонном фоне. Затем дизайнер вручную создавал мозаику из фотографий по мотивам монументальной картины Константина Маковского.

– День народного единства для Нижегородской области – особый праздник. Память о подвиге наших предков должна быть яркой и живой, способной заинтересовать каждого человека, – подчеркнул Глеб Никитин.

После чего глава региона вручил дипломы победителям викторины «Знатоки Нижнего Новгорода» культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород».

В пресс-службе Нижегородского государственного художественного музея, где хранится оригинал полотна, напомнили, что 4 ноября открывается обновлённый зал Маковского с VR-экспозицией "Воззвания Минина", благодаря которой нижегородцы смогут пройти виртуальную экскурсию прямо внутри картины и рассмотреть все её детали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!