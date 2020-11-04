Вертолётная площадка для санавиации построена в Шахунской ЦРБ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство вертолётной площадки для санитарной авиации на территории Шахунской центральной районной больницы завершилось. Санавиация развивается в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

А также добавил, что на ближайшее время запланировано строительство ещё нескольких вертолётных площадок рядом с другими медучреждениями, которые способны оказать квалифицированную помощь пациентам из удалённых населённых пунктов Нижегородского региона.

По словам губернатора, за период 2020 года в Шахунский район эвакуировали 40 пациентов вертолётами санавиации, а в ЦРБ совершён 41 вылет.

Вертолётную площадку в Шахунье осталось оснастить светосигнальным оборудованием, что будет сделано совсем скоро. Это позволит осуществлять полёты круглосуточно, а не только при свете дня.

– В экстренных случаях счёт идёт на часы и даже на минуты. Санитарная авиация уже показала свою эффективность, и мы обязательно продолжим заниматься её развитием, – заверил Глеб Никитин.

Главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов добавил, что санитарная авиация расширила возможности межбольничной эвакуации и сократила время ожидания пациентом необходимой ему медпомощи.

За десять месяцев 2020 года в Нижегородской области было совершено 280 вертолётных вылетов для оказания медпомощи. Эвакуированы были 269 пациентов, 26 из которых – дети.

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