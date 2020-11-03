Отопление на улице Подводников в Нижнем Новгороде восстановили по просьбе жителей

На улице Подводников в Нижнем Новгороде восстановили отопление по просьбе местных жителей. О проблеме нижегородцы сообщали в социальных сетях. Этим поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Если говорить о таких срочных вопросах, как отопление, то тут не должен применяться установленный законом регламент в 30 дней на рассмотрение официального обращения жителей. Такие сигналы должны отрабатываться максимально быстро. В ситуации с улицей Подводников проблема была решена за сутки без всякой бюрократической волокиты, — пояснил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

По результатам работы ЦУР с 26 октября по 1 ноября отработаны 27 087 сообщений нижегородцев. Сюда же входят звонки жителей в службу "112", сообщения на портале "Вам решать", в социальных сетях и на сервисе "Карта жителя Нижегородской области".

Напомним, Нижегородский регион одним из шести первых в стране субъектов федерации запустил ЦУР в максимальное короткие сроки.